En Santa María personal policial arrestó a un joven y secuestró un arma de fuego

En Santa María personal policial arrestó a un joven y secuestró un arma de fuegoPoliciales17 de diciembre de 2025Redaccion
A las 23:40 de la noche del Lunes 15 de Diciembre, conforme a una denuncia penal y por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María llegó hasta la calle Esquiú S/N° de esa Ciudad del Departamento homónimo, y procedió al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Luna (23), por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego en perjuicio de un hombre de 39 años de edad.
Es dable hacer mención que, durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una escopeta, que habría sido utilizada al momento del hecho, por lo que finalmente el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.
