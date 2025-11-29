La Imagen de nuestra Madre "Generala" del Valle visitó Belén

Durante la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Departamental Belén y la Jefatura de Zona "H" Hualfín, tuvieron el placer de recibir la visita de la Sagrada Imagen de la Madre Generala del Valle en esas dependencias policiales.

Durante la recepción de la Madre Morena, los Policías fueron acompañados por vecinos de las distintas localidades, que se unieron a tan grato acontecimiento y le rindieron homenaje a la Madre de todos los catamarqueños.

Las Ceremonias Religiosas, fueron presididas por el Capellan Policial, Presbítero Leandro Roldán, y los presentes recibieron a la Madre Generala del Valle con gran entusiasmo y devoción, y elevaron plegarias al Altísimo para que por su intercesión, derrame bendiciones sobre la familia policial y los integrantes de las distintas comunidades, especialmente por los que están enfermos o pasando momentos difíciles.

Cabe señalar, que estas acciones son impulsadas desde la División Capellanía Policial y responden a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, buscando un acercamiento constante entre la comunidad y la Institución Policial.