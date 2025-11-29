La Imagen de nuestra Madre "Generala" del Valle visitó Belén

La Imagen de nuestra Madre "Generala" del Valle visitó BelénPoliciales29 de noviembre de 2025Redaccion
Durante la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Departamental Belén y la Jefatura de Zona "H" Hualfín, tuvieron el placer de recibir la visita de la Sagrada Imagen de la Madre Generala del Valle en esas dependencias policiales.
Durante la recepción de la Madre Morena, los Policías fueron acompañados por vecinos de las distintas localidades, que se unieron a tan grato acontecimiento y le rindieron homenaje a la Madre de todos los catamarqueños.
Las Ceremonias Religiosas, fueron presididas por el Capellan Policial, Presbítero Leandro Roldán, y los presentes recibieron a la Madre Generala del Valle con gran entusiasmo y devoción, y elevaron plegarias al Altísimo para que por su intercesión, derrame bendiciones sobre la familia policial y los integrantes de las distintas comunidades, especialmente por los que están enfermos o pasando momentos difíciles.
Cabe señalar, que estas acciones son impulsadas desde la División Capellanía Policial y responden a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, buscando un acercamiento constante entre la comunidad y la Institución Policial.
OSEP pospone por dos meses el uso exclusivo de la receta digital
Operativos de control vehicular en Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa María
Policías arrestaron a una mujer en Santa María
Arrestaron a un hombre en Santa María
Dos motocicletas protagonizaron un siniestro vial en Belén
Arrestan a dos jóvenes en Santa María
Policías secuestraron dinero en efectivo tras una medida Judicial en Santa María
Personal policial secuestró nueve animales sueltos en Belén
Un hombre sospechado de un delito fue arrestado en Santa María
Una persona fue arrestada en Belén
Un joven fue arrestado en Santa María
Reunión con distintos actores de la producción tabacalera
El Programa “Marcatón” creció un 65% en cinco meses
Policías arrestaron a una mujer en Santa María
Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento