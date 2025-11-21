Policías secuestraron dinero en efectivo tras una medida Judicial en Santa María

En la tarde de ayer, a las 13:00, numerarios de la Comisaría de San José, por disposición del Juzgado de Control de Garantías y a solicitud de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, materializaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la localidad de Andahuala, Distrito San José, Departamento Santa María.

En el lugar, los policías incautaron la suma de ciento diecisiete mil trescientos pesos ($ 117.300) en efectivo, que tendrían relación con un hecho ilícito, por lo que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.