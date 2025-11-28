Policías arrestaron a una mujer en Santa María

A las 13:40 de la tarde de hoy, a raíz de una denuncia penal radicada por una mujer de 86 años de edad y bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María se constituyeron en la calle Güemes al 400 y arrestaron en averiguación del hecho a una persona del sexo femenino de apellido Robles (45), por el supuesto delito de hurto, en virtud de lo cual fue puesta a disposición de la Justicia Penal interviniente.