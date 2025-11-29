Operativos de control vehicular en Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa María

Operativos de control vehicular en Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa MaríaPoliciales29 de noviembre de 2025Redaccion
En la noche del jueves y madrugada del viernes, numerarios del GAM-PAMPA y de la Seccional de Villa Dolores, Dpto. Valle Viejo, de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Santa María, con colaboración de personal de Tránsito Municipal, llevaron a cabo operativos de control vehicular en sus jurisdicciones.
Al finalizar, los policías secuestraron once (11) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal y a las dependencias policiales correspondientes.
