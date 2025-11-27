Arrestaron a un hombre en Santa María

En la noche de ayer, a las 21:00, en la intersección de la calle Belgrano y pasaje Tomas Guido, de la Ciudad de Santa María, Departamento homónimo, numerarios de la Comisaría Departamental arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de apellido Rasgido (46), quien se habría tornado agresivo en el interior de una iglesia, para luego intentar causar daños en el lugar.

Por el hecho, se invitó a la encargada a radicar la denuncia penal correspondiente y el arrestado fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.