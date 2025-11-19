Una persona fue arrestada en Belén

Policiales19 de noviembre de 2025

En la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, arrestaron a un sujeto de apellido Reales (26), quien habría infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, en virtud de lo cual fue trasladado a la seccional, donde se labraron las actuaciones de rigor.

