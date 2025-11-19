Una persona fue arrestada en Belén

Un hombre sospechado de un delito fue arrestado en Santa María
RedaccionPoliciales19 de noviembre de 2025
En la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, arrestaron a un sujeto de apellido Reales (26), quien habría infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, en virtud de lo cual fue trasladado a la seccional, donde se labraron las actuaciones de rigor.
