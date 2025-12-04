Personal policial secuestró un animal bovino en Santa María

En la tarde de ayer, a las 18:40, en la Ciudad de Santa María, personal de la Comisaría Departamental controló una camioneta Ford Ranger, de color negro, conducida por un hombre mayor de edad, oriundo de la Provincia de Tucumán.

En ese momento, los policías notaron que esta persona transportaba un tráiler con un animal vacuno, que quedó en calidad de secuestro, debido a que carecía de la documentación del mismo, en virtud de lo cual se dio intervención a la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.