Catamarca participó del programa del CFI, sobres las Industrias Culturales y Creativas

Catamarca tuvo participación en el programa sobre las Industrias Culturales y Creativas que impulsó el Consejo Federal de Inversiones, CFI, durante siete meses de trabajo en 2025 y que sirvió para seguir proyectando el desarrollo del sector.

Este programa, dirigido a funcionarios y agentes provinciales de Argentina, tuvo como objetivo fortalecer y desarrollar el sector de las industrias culturales y creativas a nivel federal incluyendo clases magistrales, talleres para formular políticas públicas y jornadas de integración federal, buscando mejorar la gestión del sector a través de la innovación y la creación de redes.

En la última convocatoria realizada en el CFI el mes de noviembre, donde hubo dos jornadas de integración federal presenciales, Catamarca presentó el proyecto, “Tejer el porvenir: plataforma para el fortalecimiento del patrimonio cultural e identitario de Catamarca” cuyo trabajo y exposición final estuvo a cargo del director provincial de Desarrollo Cultural de Ministerio de Cultura, Turismo de Deporte, Luis Castro y de la representante del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, Mariana Ester Arenas, siendo este uno de los 3 proyectos seleccionados de entre las 23 provincias y puesto a disponibilidad de todos por su representatividad, sumando así este proyecto y sus herramientas a generar políticas públicas capaces de adaptarse y cooperar en un entorno en constante transformación.

Sobre el programa

En las últimas décadas, las Industrias Culturales y Creativas (ICC) han demostrado ser un sector estratégico a nivel global por su capacidad para generar empleo de calidad, fomentar la innovación, fortalecer identidades locales y proyectar a los países en el escenario internacional. A nivel mundial, representan el 3% del PBI, superando a sectores tradicionales. En América Latina, alcanzan el 2,2%, con un crecimiento impulsado por la economía digital.

Argentina, con su riqueza cultural y talento reconocido internacionalmente, cuenta con una ventaja comparativa para posicionarse como un actor clave en este ámbito. Según datos del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) de 2024, la participación del sector cultural en la economía ya supera a ramas como la energía (1,1%) y la fabricación de automóviles (1,5%), consolidando su peso estratégico.

¿Por qué el CFI se enfoca en este sector?

Las industrias culturales y creativas (música, cine, videojuegos, etc.) son vistas como un sector estratégico para la economía, la identidad y el desarrollo territorial.

El CFI busca impulsar la innovación y la productividad en este sector a nivel federal, para lo cual es necesario profesionalizar la gestión pública.

La capacitación en formulación de políticas públicas es clave para que el sector pueda crecer de manera sostenible.