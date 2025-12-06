Muestra Anual de Talleres, en Santa María

06 de diciembre de 2025
 nos encontramos para celebrar el arte y el oficio de nuestra gente.

 El próximo sábado se llevara a cabo  la Muestra Anual de Talleres, un espacio donde el trabajo, la creatividad y la identidad local se hacen presentes.

 Sábado 13 de diciembre – 18 hs, en el  Centro Cultural Yokavil

Vas a poder disfrutar de:

 -Exposición y venta de trabajos

 -Presentaciones artísticas de música y danza

 -Desfile textil artesanal

-Sorteos y sorpresas

Venite en familia y acompañemos el talento de nuestros talleres, que llenan de cultura y oficio a Santa María. ¡Te esperamos!

