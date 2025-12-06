Muestra Anual de Talleres, en Santa María

nos encontramos para celebrar el arte y el oficio de nuestra gente.

El próximo sábado se llevara a cabo la Muestra Anual de Talleres, un espacio donde el trabajo, la creatividad y la identidad local se hacen presentes.

Sábado 13 de diciembre – 18 hs, en el Centro Cultural Yokavil

Vas a poder disfrutar de:

-Exposición y venta de trabajos

-Presentaciones artísticas de música y danza

-Desfile textil artesanal

-Sorteos y sorpresas

Venite en familia y acompañemos el talento de nuestros talleres, que llenan de cultura y oficio a Santa María. ¡Te esperamos!