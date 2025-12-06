Muestra Anual de Talleres, en Santa María

nos encontramos para celebrar el arte y el oficio de nuestra gente.
El próximo sábado se llevara a cabo la Muestra Anual de Talleres, un espacio donde el trabajo, la creatividad y la identidad local se hacen presentes.
Sábado 13 de diciembre – 18 hs, en el Centro Cultural Yokavil
Vas a poder disfrutar de:
-Exposición y venta de trabajos
-Presentaciones artísticas de música y danza
-Desfile textil artesanal
-Sorteos y sorpresas
Venite en familia y acompañemos el talento de nuestros talleres, que llenan de cultura y oficio a Santa María. ¡Te esperamos!
Desarrollo Productivo puso en funcionamiento el renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal
Con esto se brindara los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia.
Corredor Este: quedó habilitado el tramo Los Morteros-Anquincila de la Ruta 2
Programa Constructoras: 210 mujeres y disidencias recibieron sus certificados
OSEP actualiza el valor de los coseguros a partir de diciembre
Desde el próximo 9 de diciembre, la Obra Social aplicará una actualización del 15% en el valor de todos los coseguros,con impacto reducido para sus afiliados.
Tejica sigue apostando al desarrollo textil en Catamarca
4° edición del Festi Activarte del Niño Cantor
Personal policial secuestró un animal bovino en Santa María
Evalúan aporte para reducir los costos de energía a productores olivícolas
Glencore reiniciará la operación de Alumbrera en Catamarca en 2026
La empresa Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026
Catamarca participó del programa del CFI, sobres las Industrias Culturales y Creativas
Tuvo como objetivo fortalecer y desarrollar el sector de las industrias culturales y creativas a nivel federal incluyendo clases magistrales.
