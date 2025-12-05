Tejica sigue apostando al desarrollo textil en Catamarca

En el marco de su recorrida por el Este provincial, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Recreo, Luis Polti, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, visitó las instalaciones de la fábrica textil Tejica S.A., que se encuentra ubicada en la ciudad de Recreo (La Paz), para conocer la actualidad de la empresa en un contexto económico nacional que afecta al sector textil/industrial por la apertura de importaciones.

Los responsables de la firma manifestaron a las autoridades provinciales su claro objetivo de continuar apostando por la actividad de Catamarca como lo vienen haciendo desde hace décadas (la empresa está radicada en Recreo hace más de 40 años).

Actualmente, la planta operativa cuenta con 108 trabajadores, que producen diferentes prendas (camisa y pantalón) a otras empresas nacionales e internacionales, como Zara y Lacoste.

Tejica S.A. cuenta con una moderna planta fabril con máquinas nuevas y también se están realizando los trámites correspondientes para sumar nueva tecnología. “A pesar de la situación en la que se encuentra el país seguimos apostando y en la lucha”, sostuvieron directivos de la firma en el recorrido junto al Gobernador.