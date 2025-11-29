Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”

La Caja de Créditos de Catamarca celebró el cierre del concurso “Tu Mejor Jugada” con una participación que superó todas las expectativas.

Más de 30 escuelas de Palo Blanco, Tinogasta, Los Altos, Miraflores, Chumbicha, Nueva Coneta y Capital se sumaron a la propuesta, aportando creatividad, talento y mensajes con una fuerte impronta positiva.

Este concurso, impulsado desde el área de Juego Responsable, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento. El interés y el compromiso del público joven demostraron que la iniciativa está más vigente que nunca.

Una votación moderna, segura y transparente

La elección de los ganadores se realizó de manera online, a través de una plataforma especialmente desarrollada por la Secretaría de Modernización, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

Esta herramienta permitió un proceso más seguro, transparente y accesible, garantizando que cada voto quedara correctamente registrado, evitando duplicaciones y asegurando una participación real y verificable.

La modalidad digital también amplió el alcance del concurso, permitiendo que familiares, amigos y la comunidad en general pudieran apoyar las propuestas desde cualquier dispositivo, lo que generó una participación activa y entusiasta.

Los ganadores

Tras el cierre de la votación y el análisis final del jurado, se definieron los ganadores:

1° Premio: Escuela Secundaria N° 24 de Los Altos

2° Premio: Escuela Secundaria 47 "Ramón S. Castillo" "LICEO"

3° Premio: Colegio Manuel Belgrano

Desde la Caja de Créditos destacaron la calidad de los trabajos presentados y subrayaron la importancia de seguir impulsando espacios donde los jóvenes puedan expresarse, crear y participar en propuestas con impacto positivo en la comunidad.

“Tu Mejor Jugada” queda consolidado como un concurso que combina creatividad, tecnología y valores, reafirmando el compromiso de la institución con iniciativas responsables y de verdadero alcance social.

Agradecemos la colaboración y participación activa a la División de Ciber Delito de la Policía Provincial, a la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, a la Dirección de Políticas Juveniles Provincial y a la Unión de Estudiantes Secundarios.