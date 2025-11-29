Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimientoSociedad29 de noviembre de 2025Redaccion
La Caja de Créditos de Catamarca celebró el cierre del concurso “Tu Mejor Jugada” con una participación que superó todas las expectativas.
Más de 30 escuelas de Palo Blanco, Tinogasta, Los Altos, Miraflores, Chumbicha, Nueva Coneta y Capital se sumaron a la propuesta, aportando creatividad, talento y mensajes con una fuerte impronta positiva.
Este concurso, impulsado desde el área de Juego Responsable, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento. El interés y el compromiso del público joven demostraron que la iniciativa está más vigente que nunca.
Una votación moderna, segura y transparente
La elección de los ganadores se realizó de manera online, a través de una plataforma especialmente desarrollada por la Secretaría de Modernización, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.
Esta herramienta permitió un proceso más seguro, transparente y accesible, garantizando que cada voto quedara correctamente registrado, evitando duplicaciones y asegurando una participación real y verificable.
La modalidad digital también amplió el alcance del concurso, permitiendo que familiares, amigos y la comunidad en general pudieran apoyar las propuestas desde cualquier dispositivo, lo que generó una participación activa y entusiasta.
Los ganadores
Tras el cierre de la votación y el análisis final del jurado, se definieron los ganadores:
1° Premio: Escuela Secundaria N° 24 de Los Altos
2° Premio: Escuela Secundaria 47 "Ramón S. Castillo" "LICEO"
3° Premio: Colegio Manuel Belgrano
Desde la Caja de Créditos destacaron la calidad de los trabajos presentados y subrayaron la importancia de seguir impulsando espacios donde los jóvenes puedan expresarse, crear y participar en propuestas con impacto positivo en la comunidad.
“Tu Mejor Jugada” queda consolidado como un concurso que combina creatividad, tecnología y valores, reafirmando el compromiso de la institución con iniciativas responsables y de verdadero alcance social.
Agradecemos la colaboración y participación activa a la División de Ciber Delito de la Policía Provincial, a la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, a la Dirección de Políticas Juveniles Provincial y a la Unión de Estudiantes Secundarios.
OSEP pospone por dos meses el uso exclusivo de la receta digital
OSEP pospone por dos meses el uso exclusivo de la receta digital
El Programa “Marcatón” creció un 65% en cinco meses
Reunión con distintos actores de la producción tabacalera
La Expo Catamarca 2025 concluye
La Expo sirvió como un encuentro binacional clave para articular esfuerzos públicos y privados.
Empresas catamarqueñas firmaron un convenio con Aduana
Empresas catamarqueñas formalizaron un convenio con la Dirección General de Aduanas que permitirá realizar los procedimientos de exportación de manera digital.
Comunicado importante para beneficiarios de becas contratados y planta permanente, Santa María
Desde diciembre, el “Marcatón” suma los días jueves en tres rubros
Programa de Capacitación Laboral para mujeres de las zonas serranas
Con sello de integración regional, se desarrolla la Expo Catamarca 2025
El gobernador Raúl Jalil y el Embajador del Reino Unido visitaron el proyecto Fénix de Río Tinto
El proyecto Fénix es la operación de litio más longeva del país, con más de 28 años de experiencia en la extracción directa.
Reunión con distintos actores de la producción tabacalera
El Programa “Marcatón” creció un 65% en cinco meses
Policías arrestaron a una mujer en Santa María
Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento