Desarrollo Productivo puso en funcionamiento el renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal

En ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo se realizó la inauguración del renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal, a través de un acto encabezado por el ministro Leonardo Zeballos y que contó con invitados especiales como Daniel Moriconi, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de Fernando Balbis, director de la Estación Experimental Catamarca del ese organismo.

Además, estuvieron representantes de la Universidad Nacional de Catamarca, de cámaras sectoriales, asociaciones de productores y productores locales.

El Laboratorio de Sanidad Vegetal, que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Agricultura y Sistemas Productivos del mencionado ministerio, cumple una vital importancia para la agricultura provincial ya que allí se realizan monitoreos de plagas en cultivos como los cítricos, maíz y nogal, todos relevantes para la economía provincial.

Para explicar el importante rol que tiene el funcionamiento del Laboratorio de Sanidad Vegetal, hablaron la directora de Agricultura y Sistemas Productivos, ingeniera agrónoma Verónica Díaz, y el secretario de Producción Agropecuaria, ingeniero agrónomo Fernando Priori Salman.

“Con este relanzamiento del Laboratorio le vamos a brindar a los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia”, enfatizó la ingeniera Díaz, e invitó a los productores de todo el territorio a ponerse en contacto con los agrónomos de zona para poder acceder a los análisis.

Mientras que el ministro Zeballos hizo el cierre de las alocuciones y agradeció y resaltó la labor de su equipo ministerial para gestionar el funcionamiento óptimo del Laboratorio de Sanidad Vegetal. “Queremos estar al lado de nuestros productores en todos los rincones de la Provincia, proponiendo trabajar en conjunto para lograr la sanidad en nuestros cultivos, que como sabemos, son de vital importancia para la economía provincial”, señaló Zeballos.

El Laboratorio de Sanidad Vegetal: barrera fundamental contra patógenos

La presencia de plagas representa una amenaza constante para la productividad de los cultivos. El monitoreo constante es esencial para prevenir el ingreso y la propagación de patógenos devastadores como HLB, la enfermedad bacteriana más destructiva de los cítricos.

Hasta ahora, lo que se venía haciendo era identificando la diaphorina citrus (HBL), cydia pomonela, y algo de nematos. Este año se incorporó, en trabajo articulado con el INTA y la Estación Experimental Obispo Colombres (Tucumán), la identificación del dalbulus maidis que es la chicharrita del maíz”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo extiende una invitación a todos los productores catamarqueños a acercarse al Laboratorio y al organismo, ubicado en el pabellón 28 del Centro de Atención del Poder Ejecutivo (CAPE). En el lugar, encontrarán técnicos altamente capacitados para brindar asistencia técnica, diagnósticos precisos e informes con recomendaciones sanitarias específicas para sus cultivos.