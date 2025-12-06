Programa Constructoras: 210 mujeres y disidencias recibieron sus certificados

Programa Constructoras: 210 mujeres y disidencias recibieron sus certificadosSociedad06 de diciembre de 2025Redaccion
En la tarde del jueves 4 de Diciembre, 210 egresadas de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú recibieron sus certificados del Programa Constructoras en la Misión Monotécnica N°71. A partir del programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, 210 mujeres y LGBTI+ ahora cuentan con un oficio que les dé más oportunidades en el mundo laboral.
El programa, rubricado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; el Ministerio de Educación; la Cámara de Construcción; y la Unión de Arquitectos de la provincia de Catamarca, junto a los municipios, contó con 1.087 personas inscritas en este 2025. De esta manera, ayer se realizó la segunda entrega del año, llegando a 620 egresadas que finalizaron sus trayectorias formativas en construcción tradicional, construcción en seco, electricidad, plomería, refrigeración, soldadura y más. Cabe destacar, que aún quedan por recibir sus certificaciones alumnas de Santa María y Tinogasta.
“Constructoras” consta de cursos teóricos prácticos sobre Construcción en seco, construcción tradicional, plomería, electricidad, instalación y reparación de aires acondicionados. Actualmente se dicta el Curso de Construcción en seco con componentes livianos de formación profesional con un total de horas y con certificación Nacional.
De esta manera, permite a las egresadas asistir en los procesos constructivos en seco en talleres de panelizado o en obras en construcción, refacción y ampliación de locales, destinados a vivienda, actividades comerciales, administrativas u otros usos. Están en condiciones de realizar la estiba, traslado y clasificación de materiales, realizar la limpieza de herramientas, máquinas y del taller u obra en general, y de auxiliar en los procesos constructivos que son propios del armado y montaje de componentes livianos de madera y/o metálicos y del armado y montaje de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso; aplicando en todos los casos las pautas de seguridad e higiene vigentes.
