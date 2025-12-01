Del 12 al 14 de diciembre el Predio Ferial Catamarca convoca a la 2da edición de la Feria del Patio Edición Navidad, donde más de 180 expositores, entre artesanos, diseñadores, elaboradores de productos regionales y manualistas, presentarán sus creaciones ofreciendo alternativas para regalar en estas fiestas.

La feria, promovida por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte para impulsar un espacio de comercialización para emprendedores del sector artesanal, se realiza a partir de los recursos que fueron recaudados en la última edición de la Fiesta del Poncho, que se reinvierten buscando generar trabajo en el sector de emprendedores y propiciar la compra de regalos hechos por manos catamarqueñas.

Cada jornada iniciará a las 19 hs y se extenderá hasta pasada la medianoche, con la presencia de expositores y un escenario en el que se sucederán propuestas artísticas y el lanzamiento de la temporada de verano a nivel provincial y de distintos municipios turísticos.

También habrá opciones gastronómicas con la participación de food trucks. De esta forma, se completa un paseo que permitirá conocer cómo se preparan los destinos turísticos para el verano, elegir regalos para las fiestas y disfrutar de los mejores atardeceres con música en vivo y propuestas artísticas.

La feria se conformó a partir de una convocatoria pública lanzada desde la Dirección Provincial de Artesanías, que tuvo más de 500 postulantes de Catamarca y otras provincias. Un total de 120 quedaron seleccionados y desde el Ministerio de Desarrollo Social sumaron otros 60 expositores, contabilizando un total de 180 stands.