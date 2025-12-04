Evalúan aporte para reducir los costos de energía a productores olivícolas

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, encabezó una reunión con directivos de EC Sapem y referentes de la Asociación de Productores de Olivos de Catamarca (ASOLCAT) para avanzar en un esquema de asistencia que reduzca los costos de energía en los meses previos a la cosecha.

La iniciativa surge tras una serie de encuentros mantenidos con la entidad productiva, en un contexto marcado por los incrementos tarifarios aplicados por el Gobierno Nacional. Según se informó, la Provincia evalúa implementar una reducción sobre las facturas de energía eléctrica durante el trimestre anterior a la cosecha, etapa crítica para el riego y el mantenimiento de las plantaciones.

Viviana Marabini, vicepresidenta de ASOLCAT, sostuvo que la reunión dejó “muy buenas expectativas” y destacó el compromiso del Ejecutivo para avanzar con una medida que podría traducirse en un alivio concreto para el sector.

“Todavía no está definido el porcentaje exacto, pero la voluntad del Gobernador está. Para el sector es una ayuda enorme en un escenario climático y productivo complejo, y nos permitirá llegar mejor a la cosecha que comienza entre fines de enero y principios de febrero”, señaló.

La asistencia alcanzaría a más de 120 suministros vinculados a productores de distintas zonas de la provincia.