El ministro de Desarrollo Productivo de Catamarca, Leonardo Zeballos, encabezó una importante mesa de trabajo de la que participaron representantes del sector tabacalero provincial, y autoridades nacionales y del municipio de Los Altos, en el marco de las gestiones para fortalecer la actividad y avanzar en procesos de reconversión productiva.
Además de Zeballos, estuvieron en la reunión el coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), Marcelo Reinoso; el intendente de Los Altos, Raúl Barot; el secretario de Producción y Tecnología Agropecuaria, Fernando Priori Salman; Ignacio Beale, jefe de la División Tabaco del Ministerio, y productores tabacaleros de la provincia.
Durante el encuentro, Reinoso detalló los ejes actuales del PRAT, los requisitos para la aprobación de proyectos y las líneas de asistencia disponibles a través del Fondo Especial del Tabaco.
El funcionario nacional también brindó precisiones sobre los procesos de auditoría, la presentación de rendiciones y los criterios de financiamiento, con el objetivo de que los productores tabacaleros puedan acceder de forma más ágil y ordenada a los programas vigentes.
Los productores expusieron la situación actual de la actividad en esta provincia, las dificultades vinculadas al factor climático, y a otras necesidades específicas del proceso productivo. Asimismo, plantearon inquietudes respecto a la continuidad de proyectos en ejecución y posibles ampliaciones.
Desde la cartera que conduce Leonardo Zeballos remarcaron la importancia de trabajar junto al sector productivo de manera directa, realizando un diagnóstico preciso y generando herramientas que permitan mejorar la competitividad, acompañar la reconversión progresiva y asegurar la sustentabilidad de la actividad tabacalera en Catamarca.
Reunión con distintos actores de la producción tabacalera
