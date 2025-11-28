Reunión con distintos actores de la producción tabacalera

El ministro de Desarrollo Productivo de Catamarca, Leonardo Zeballos, encabezó una importante mesa de trabajo de la que participaron representantes del sector tabacalero provincial, y autoridades nacionales y del municipio de Los Altos, en el marco de las gestiones para fortalecer la actividad y avanzar en procesos de reconversión productiva.

Además de Zeballos, estuvieron en la reunión el coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), Marcelo Reinoso; el intendente de Los Altos, Raúl Barot; el secretario de Producción y Tecnología Agropecuaria, Fernando Priori Salman; Ignacio Beale, jefe de la División Tabaco del Ministerio, y productores tabacaleros de la provincia.

Durante el encuentro, Reinoso detalló los ejes actuales del PRAT, los requisitos para la aprobación de proyectos y las líneas de asistencia disponibles a través del Fondo Especial del Tabaco.

El funcionario nacional también brindó precisiones sobre los procesos de auditoría, la presentación de rendiciones y los criterios de financiamiento, con el objetivo de que los productores tabacaleros puedan acceder de forma más ágil y ordenada a los programas vigentes.

Los productores expusieron la situación actual de la actividad en esta provincia, las dificultades vinculadas al factor climático, y a otras necesidades específicas del proceso productivo. Asimismo, plantearon inquietudes respecto a la continuidad de proyectos en ejecución y posibles ampliaciones.

Desde la cartera que conduce Leonardo Zeballos remarcaron la importancia de trabajar junto al sector productivo de manera directa, realizando un diagnóstico preciso y generando herramientas que permitan mejorar la competitividad, acompañar la reconversión progresiva y asegurar la sustentabilidad de la actividad tabacalera en Catamarca.