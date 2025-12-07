Arrestan a un joven sospechado de violencia de género en Santa María

A las 02:50 de la madrugada de hoy, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María arrestaron en averiguación del hecho a un sujeto de 24 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer mayor de edad.

Por lo acontecido, esta persona fue alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.