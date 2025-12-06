OSEP actualiza el valor de los coseguros a partir de diciembre
Desde el próximo 9 de diciembre, la Obra Social aplicará una actualización del 15% en el valor de todos los coseguros,con impacto reducido para sus afiliados.Sociedad06 de diciembre de 2025Redaccion
OSEP actualiza el valor de los coseguros a partir de diciembre con impacto reducido para sus afiliados
Desde el próximo 9 de diciembre, la Obra Social aplicará una actualización del 15% en el valor de todos los coseguros, tras un año de congelamiento dispuesto por el Gobierno provincial.
La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informó que, a partir del 9 de diciembre, se actualizará en un 15% el valor de los coseguros de consultas, prácticas e internaciones. En el caso de la orden médica, pasará de $4.550 a $5.250 pesos. La medida se adopta luego de que el Gobierno provincial resolviera mantener congelados los coseguros durante un año completo, con el objetivo de proteger la economía de los afiliados.
El congelamiento del valor de las órdenes fue establecido originalmente en noviembre del año pasado, con una vigencia de seis meses. Posteriormente, en agosto de este año, el Ejecutivo provincial decidió prorrogar la medida hasta diciembre, evitando trasladar al bolsillo de los afiliados los incrementos otorgados a sus prestadores y a pesar del aumento de los costos en el sistema de salud.
Como resultado de esta política sostenida, el valor de las órdenes acumuló un retraso del 32% durante el último año. Frente a este escenario, OSEP definió aplicar un incremento solamente del 15%, el cual representa una adecuación mínima para sostener el funcionamiento y la regular prestación de los servicios de la Obra Social, y por debajo del nivel de la inflación interanual, que se ubicó en un 27,5% para el mes de octubre de este año (la inflación de noviembre de 2025 aún no se dio a conocer).
