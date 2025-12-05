Desde el municipio de Santa María invitan a la 4° edición del Festi Activarte del Niño Cantor, un encuentro pensado para celebrar el talento de nuestros niños y acompañar a quienes más lo necesitan.

Se llevara a cabo el día Domingo 7 de diciembre en Plaza Las Américas, desde las 17:00 hs. Entrada libre y gratuita

En esta ocasión, cada abrazo, cada aplauso y cada gesto suma: campaña solidaria por Carlitos Mena.