Desde el municipio de Santa María invitan a la 4° edición del Festi Activarte del Niño Cantor, un encuentro pensado para celebrar el talento de nuestros niños y acompañar a quienes más lo necesitan.
Se llevara a cabo el día Domingo 7 de diciembre en Plaza Las Américas, desde las 17:00 hs. Entrada libre y gratuita
En esta ocasión, cada abrazo, cada aplauso y cada gesto suma: campaña solidaria por Carlitos Mena.
Tejica sigue apostando al desarrollo textil en Catamarca
Personal policial secuestró un animal bovino en Santa María
Evalúan aporte para reducir los costos de energía a productores olivícolas
Glencore reiniciará la operación de Alumbrera en Catamarca en 2026
La empresa Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026
Catamarca participó del programa del CFI, sobres las Industrias Culturales y Creativas
Tuvo como objetivo fortalecer y desarrollar el sector de las industrias culturales y creativas a nivel federal incluyendo clases magistrales.
Intervención integral en edificios públicos
2da edición de la Feria del Patio Edición Navidad
Más de 180 expositores, quienes presentarán sus creaciones ofreciendo alternativas para regalar en estas fiestas.
Atención Santa María y todo el Valle
OSEP pospone por dos meses el uso exclusivo de la receta digital
Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento
Glencore reiniciará la operación de Alumbrera en Catamarca en 2026
La empresa Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026
El Gobierno provincial decretó el receso administrativo
El Gobierno de Catamarca comunica que el receso administrativo regirá en toda la Administración Pública Provincial, a partir del 22 de diciembre al 31 de enero del 2026