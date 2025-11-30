Atención Santa María y todo el Valle

Sociedad30 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1764544915357

La venta de entradas comenzara el dia  01 de Diciembre a las 10:00 de la mañana.

La 46° Reina del Yokavil 2026 te espera con precios imperdibles para vivir la fiesta más grande del verano. 

Viernes o sábado:

• Preferencial: $60.000

• Platea: $50.000

• General: $35.000

 Domingo:

• General: $25.000

Promo especial – 1° tanda  (hasta el 15/12 o agotar stock)

• 2 noches: $60.000

• 3 noches: $75.000

Aprovechá estos valores únicos abonando en efectivo o transferencia.

 

