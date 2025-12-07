El Hospital de Santa María recibió el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025

El premio fue otorgado por el Colegio de Médicos de Catamarca, recibieron el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025, en reconocimiento a la trayectoria, compromiso institucional y labor sanitaria sostenida, extensa y articulada con cada posta sanitaria, centro de salud y equipo profesional de nuestra área de influencia.

Este honor también destaca los valores que guía el trabajo diario:

-Vocación

-Trabajo en equipo

-Dedicación

-Servicio público

y el esfuerzo constante por garantizar atención médica en toda la región y fortalecer la salud comunitaria.

Este premio es un reflejo del enorme compromiso de cada trabajador y trabajadora del hospital, y del vínculo que construyen día a día con la comunidad a través de los programas de salud, las acciones preventivas y las salidas al barrio.

Fuente: red social del -Hospital Dr. Luis Alberto Vargas-