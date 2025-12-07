El Hospital de Santa María recibió el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025

El Hospital de Santa María recibió el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025Sociedad07 de diciembre de 2025Redaccion
El premio fue otorgado por el Colegio de Médicos de Catamarca, recibieron el Premio “Luis R. Cipolletti” 2025, en reconocimiento a la trayectoria, compromiso institucional y labor sanitaria sostenida, extensa y articulada con cada posta sanitaria, centro de salud y equipo profesional de nuestra área de influencia.
Este honor también destaca los valores que guía el trabajo diario:
-Vocación
-Trabajo en equipo
-Dedicación
-Servicio público
y el esfuerzo constante por garantizar atención médica en toda la región y fortalecer la salud comunitaria.
Este premio es un reflejo del enorme compromiso de cada trabajador y trabajadora del hospital, y del vínculo que construyen día a día con la comunidad a través de los programas de salud, las acciones preventivas y las salidas al barrio.
Fuente: red social del -Hospital Dr. Luis Alberto Vargas-
Arrestan a un joven sospechado de violencia de género en Santa María
Muestra Anual de Talleres, en Santa María
Desarrollo Productivo puso en funcionamiento el renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal
Con esto se brindara los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia.
Corredor Este: quedó habilitado el tramo Los Morteros-Anquincila de la Ruta 2
Programa Constructoras: 210 mujeres y disidencias recibieron sus certificados
OSEP actualiza el valor de los coseguros a partir de diciembre
Desde el próximo 9 de diciembre, la Obra Social aplicará una actualización del 15% en el valor de todos los coseguros,con impacto reducido para sus afiliados.
Tejica sigue apostando al desarrollo textil en Catamarca
4° edición del Festi Activarte del Niño Cantor
Personal policial secuestró un animal bovino en Santa María
Evalúan aporte para reducir los costos de energía a productores olivícolas
Glencore reiniciará la operación de Alumbrera en Catamarca en 2026
La empresa Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026
Personal policial secuestró un animal bovino en Santa María
Corredor Este: quedó habilitado el tramo Los Morteros-Anquincila de la Ruta 2
Desarrollo Productivo puso en funcionamiento el renovado Laboratorio de Sanidad Vegetal
Con esto se brindara los productores el servicio de identificación de plagas y enfermedades para todos los cultivos de la provincia.