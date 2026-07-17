Salud Mental en el Valle del Yokavil

Vivimos en una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso. La tecnología acorta distancias, la información circula de manera instantánea y las exigencias cotidianas parecen no dar tregua. Sin embargo, en medio de estos avances, existe una realidad que crece silenciosamente y que nos interpela como comunidad: el deterioro de la salud mental.

Durante mucho tiempo, hablar de salud significó pensar únicamente en el cuerpo. Hoy sabemos que no existe bienestar posible sin equilibrio emocional, sin vínculos saludables y sin espacios donde las personas puedan expresar lo que sienten. La salud mental dejó de ser un tema exclusivo de los consultorios para convertirse en una cuestión social que requiere del compromiso de todos.

Cada vez son más frecuentes los cuadros de ansiedad, depresión, estrés, consumo problemático de sustancias y otras manifestaciones del sufrimiento psíquico. Muchas personas atraviesan conflictos personales, familiares y sociales sin contar con las herramientas necesarias para afrontarlos. La cultura de la inmediatez, la sobreexposición en las redes sociales y la presión por responder a modelos de éxito y perfección dificultan la elaboración de las emociones y favorecen la búsqueda de soluciones rápidas que, lejos de resolver el problema, muchas veces lo profundizan.

Los adolescentes representan uno de los sectores más sensibles frente a esta realidad. Se encuentran construyendo su identidad en un contexto complejo, donde conviven las oportunidades con nuevas formas de vulnerabilidad. Cuando el dolor, la frustración o la incertidumbre no encuentran espacios de escucha y acompañamiento, pueden surgir conductas de riesgo como el consumo de sustancias, la violencia, los trastornos de la conducta alimentaria, las autolesiones o el involucramiento en situaciones de delincuencia. Estas conductas no deben interpretarse únicamente como actos de rebeldía, sino también como expresiones de un sufrimiento que necesita ser comprendido y atendido.

Frente a este escenario, la prevención deja de ser una opción para transformarse en una necesidad urgente. Prevenir es generar condiciones para que las personas desarrollen recursos emocionales antes de que aparezcan las crisis. Es enseñar desde la infancia a reconocer las emociones, pedir ayuda, resolver conflictos y fortalecer la autoestima.

En este camino, el deporte, el arte, la música, la cultura y los espacios comunitarios cumplen un papel fundamental. No son simples actividades recreativas; constituyen verdaderos factores de protección que favorecen la construcción de vínculos, el sentido de pertenencia y la expresión saludable de las emociones. Allí donde existe un club, un taller artístico, una biblioteca, una escuela comprometida o un espacio cultural abierto, también existe una oportunidad para prevenir el sufrimiento y promover el bienestar.

La salud mental no es responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud. Es una tarea compartida entre el Estado, las instituciones educativas, las familias, las organizaciones sociales y toda la comunidad. Escuchar, acompañar, generar espacios de diálogo y fortalecer las redes de apoyo son acciones que pueden cambiar el rumbo de una vida.

Invertir en prevención siempre será menos costoso que reparar las consecuencias del sufrimiento no atendido. Una sociedad que cuida la salud mental de sus ciudadanos es una sociedad que apuesta por un futuro con menos violencia, menos adicciones, menos exclusión y más oportunidades para todos.

La pregunta ya no es si debemos ocuparnos de la salud mental. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar para convertirla en una prioridad.

Artículo escrito por la Lic. en Psicología Patricia del Valle Lagoria

Equipo de Salud Mental Senadora Dra. María Elena Lagoria.

A quien agradecemos.

Próxima entrega: Factores protectores en Salud Mental