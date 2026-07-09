Catamarca conmemoró los 210 años de la Independencia con un llamado a la unidad y al diálogo

El ministro Alberto Natella brindó el discurso oficial, en el que resaltó el valor histórico del 9 de Julio y convocó a fortalecer la unidad nacional a través del diálogo y el consenso como pilares para construir el futuro del país.

El funcionario sostuvo que la historia debe servir para aprender tanto de los errores como de los aciertos de la Argentina y remarcó que el principal desafío de la actualidad es dejar atrás las divisiones para avanzar hacia un proyecto común. ”Debemos preguntarnos si todos estos años de lucha, de sacrificio y de entrega de nuestros próceres realmente han valido la pena. Hoy somos todos argentinos y necesitamos encontrarnos en el diálogo, el consenso y los puntos de acuerdo para construir políticas públicas que transformen la realidad”, expresó.

Natella también destacó el legado de Fray Mamerto Esquiú, al recordar su histórica defensa de la Constitución y las leyes, y afirmó que su mensaje continúa vigente como una guía para la vida democrática. “Tenemos la enorme responsabilidad, quienes circunstancialmente ocupamos cargos públicos, de hacer que el sacrificio de quienes lucharon por la Independencia haya valido la pena”, afirmó.

Una jornada de celebración patria

Las actividades oficiales comenzaron temprano con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Principal y un desayuno patrio en el Colegio Padre Ramón de la Quintana.

Posteriormente se desarrolló el acto central frente al Monumento a Fray Mamerto Esquiú, donde se rindió homenaje a los próceres y a la gesta independentista. La elección del lugar tuvo un significado especial, ya que este año se conmemora el centenario de la construcción del monumento dedicado al fraile catamarqueño.

Como parte de la agenda oficial, las autoridades también participaron del tradicional Tedeum en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, ceremonia religiosa que acompaña cada celebración patria.