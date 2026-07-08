Se prepara el pabellón "Bodegas & Delicatessen" del Poncho 2026

MÁS DE 50 PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES EXPONDRÁN EN EL ESPACIO
Sociedad08 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, recibió a más de 50 productores provinciales de diversos rubros para firmar los contratos de participación en el tradicional pabellón “Bodegas & Delicatessen”, que estará instalado en el marco de la Fiesta Nacional del Poncho que comenzará el próximo 17 de julio.

 

Como una política clave de apoyo al emprendedurismo, la cartera productiva financiará la totalidad de la infraestructura y logística. De esta manera, los expositores contarán con stands gratuitos equipados con todo lo necesario para exhibir y comercializar sus productos sin generar costos extras.

 

El ministro Castro saludó a cada productor y destacó el valor estratégico del espacio en la gran fiesta catamarqueña ya que “significa ayudar a mostrar en tan importante fiesta, visitada por miles de turistas y comprovincianos, la alta calidad de una gran variedad de productos con sello provincial”.

 

 El espacio "Bodegas & Delicatessen" será una vidriera de la producción local que incluirá a sectores como el vitivinícola, apícola y olivícola; también habrá dulces y confituras; alimentos elaborados (embutidos, fiambres artesanales), y especias aromáticas, entre otros productos.

Tanto el funcionario como emprendedores descontaron que el espacio será uno de los más visitados en esta edición del Poncho.

 

“Bodegas y Delicatessen” estará ubicado al fondo de la caminería principal del Predio Ferial Catamarca.

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