Ministros de Salud del Norte Grande acordaron acciones conjuntas para garantizar las prestaciones de Incluir Salud

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, participó de un encuentro de ministros y ministras de Salud del Norte Grande y referentes del Programa Incluir Salud, realizado en la provincia de Santiago del Estero.
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La reunión tuvo como objetivo analizar la situación actual del programa y planificar acciones conjuntas frente a las dificultades que afectan su funcionamiento, vinculadas al desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

Durante el encuentro, las provincias advirtieron sobre una situación crítica y generalizada en toda la región. Ante este escenario, los gobiernos provinciales deben destinar recursos propios para evitar la interrupción de tratamientos, sostener la provisión de medicamentos, garantizar las prestaciones de diálisis y los traslados correspondientes, además de brindar respuestas ante situaciones clínicas urgentes.

En este marco, las autoridades consensuaron un documento conjunto y acordaron la conformación de una mesa federal permanente para el seguimiento del Programa Incluir Salud, integrada por representantes de la Nación y las provincias.

La propuesta será presentada ante el Ministerio de Salud de la Nación durante la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), con el objetivo de impulsar respuestas concretas y establecer una agenda de trabajo que garantice la continuidad, la equidad y la calidad de las prestaciones.

Finalmente, las provincias del Norte Grande reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada y promover una respuesta federal ante una problemática que requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles.

Ministros de Salud del Norte Grande acordaron acciones conjuntas para garantizar las prestaciones de Incluir Salud (1)
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