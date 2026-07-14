Salud brinda recomendaciones para cuidar el corazón durante los partidos de la Selección

Profesionales del Ministerio de Salud de la provincia brindan una serie de recomendaciones para disfrutar de los partidos de fútbol y reducir los riesgos cardiovasculares asociados a la tensión, la ansiedad y los cambios de hábitos que suelen producirse durante estos encuentros.
 
14 de julio de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D

Los especialistas explican que el impacto emocional no comienza cuando la pelota empieza a rodar, sino varias horas antes. La expectativa previa puede aumentar progresivamente la frecuencia cardíaca, mientras que el inicio del partido y las situaciones de mayor tensión pueden provocar picos de ansiedad, especialmente en quienes viven el fútbol con mucha intensidad.

 Estos cambios pueden representar un riesgo mayor para las personas con enfermedades cardiovasculares o con factores predisponentes, como hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, diabetes, consumo habitual de alcohol o antecedentes cardíacos.

 Cuatro consejos para cuidar el corazón

 Los profesionales hacen hincapié en cuatro aspectos fundamentales para proteger la salud durante los partidos: respetar la medicación indicada, elegir alimentos livianos, mantener una hidratación adecuada y moderar la exposición emocional.

 No abandonar la medicación

 Es importante respetar los horarios y las dosis indicadas por el equipo de salud. La emoción, las reuniones y los cambios en la rutina no deben ser motivo para suspender u olvidar los medicamentos, especialmente en personas con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

 Cuidar la alimentación y moderar el consumo de alcohol

Se recomienda evitar las comidas abundantes, con exceso de grasas o sal, así como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La combinación de una alimentación pesada, alcohol y tensión emocional puede aumentar el esfuerzo cardiovascular.

 También es importante prestar atención al contexto y procurar ver el partido acompañado, especialmente cuando existen antecedentes cardíacos o factores de riesgo.

 Moderar la exposición emocional

 Los relatos, comentarios y discusiones durante las transmisiones pueden aumentar la tensión. En personas que se sienten demasiado alteradas, puede ser conveniente bajar el volumen del televisor, evitar discusiones o alejarse unos minutos de la pantalla para recuperar la calma.

Mantener una buena hidratación

Tomar agua antes, durante y después del partido contribuye al correcto funcionamiento del organismo y del sistema cardiovascular. Se aconseja no reemplazar el agua por bebidas alcohólicas, energizantes o con alto contenido de azúcar.

 La recomendación no es dejar de disfrutar de los partidos, sino hacerlo incorporando cuidados básicos, especialmente en las personas con enfermedades preexistentes o factores de riesgo.

 Síntomas de alertSe debe solicitar asistencia médica inmediata o acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de:

Dolor, presión u opresión en el pecho.

Falta de aire.

Palpitaciones intensas o persistentes.

Mareos o sensación de desmayo.

Sudoración fría.

Debilidad marcada.

Aumento importante de la presión arterial en personas hipertensas.

Cada persona conoce su cuerpo. Cuando aparece un síntoma diferente, intenso o fuera de lo habitual, es fundamental no minimizarlo y solicitar asistencia de manera oportuna
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