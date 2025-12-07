Policías secuestraron vehículos en Belén y Tinogasta

Durante la noche de ayer, numerarios de las Seccionales de Londres, Dpto. Belén, de Fiambalá y de la Comisaría Departamental Tinogasta, realizaron recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de sus jurisdicciones.

En la oportunidad, los policías secuestraron un (01) automóvil y veintiún (21) motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales respectivas.