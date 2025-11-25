Dos motocicletas protagonizaron un siniestro vial en Belén

25 de noviembre de 2025
FB_IMG_1763774650540

Hoy, a la 01:20, en calle Lavalle S/N°, de la Ciudad de Belén, se registró un siniestro vial.

Una adolescente de 15 años de edad, circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., y por causas que se investigan colisionó con una Corven 150 cc., al mando de Octavio Nicolás Aramayo (19).

Como consecuencia del siniestro, la jovencita sufrió lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes luego la trasladaron al nosocomio, en virtud de lo cual numerarios de la Comisaría Dptal. Belén labraron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

