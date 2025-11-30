Sospechado de violencia de género fue arrestado en Santa María

En la mañana de ayer, a las 08:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en esa Ciudad del Departamento homónimo, arrestaron a un hombre de 32 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género.

Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.