Sospechado de violencia de género fue arrestado en Santa María
RedaccionPoliciales30 de noviembre de 2025
En la mañana de ayer, a las 08:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en esa Ciudad del Departamento homónimo, arrestaron a un hombre de 32 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género.
Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
