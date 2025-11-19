Un hombre sospechado de un delito fue arrestado en Santa María

Una persona fue arrestada en Belén
RedaccionPoliciales19 de noviembre de 2025
Hoy, a las 18:00, personal de la Comisaría Departamental Santa María, en la localidad de El Cerrito, de ese Departamento, procedió al arresto de un hombre de 47 años de edad, por el supuesto delito de abuso sexual.
Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
