Un hombre sospechado de un delito fue arrestado en Santa María

Hoy, a las 18:00, personal de la Comisaría Departamental Santa María, en la localidad de El Cerrito, de ese Departamento, procedió al arresto de un hombre de 47 años de edad, por el supuesto delito de abuso sexual.

Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.