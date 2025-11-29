OSEP pospone por dos meses el uso exclusivo de la receta digital

Hasta febrero de 2026 se seguirá utilizando de manera indistinta junto con la de papel. La medida busca optimizar los tiempos para la implementación definitiva de la receta digital.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) decidió que la implementación obligatoria de la receta digital para la prescripción y adquisición de medicamentos se pospone hasta el 1 de febrero de 2026. Hasta esa fecha, continuará la convivencia entre la receta en formato papel y la receta digital.

Cabe señalar que la decisión responde a un pedido formal del Círculo Médico y del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, quienes solicitaron un plazo adicional para continuar con las instancias de adecuación, capacitación y ajustes operativos necesarios para garantizar una transición ordenada y uniforme en todo el sistema prestacional.

Con respecto a esta medida, desde hace tiempo OSEP lleva adelante un trabajo conjunto con los prestadores de salud con el fin de asegurar que todos los profesionales y farmacias cuenten con el tiempo suficiente para adoptar plenamente los procedimientos asociados a la receta digital.

Para su uso, los afiliados deberán solicitar a su prestador un link de seguridad al momento de ser atendidos, que servirá para garantizar la legitimidad de la receta. Para retirar los medicamentos, deberán presentar este link en la farmacia junto con su DNI o credencial digital de OSEP. Con esta información, la farmacia podrá visualizar la prescripción y entregar la medicación correspondiente. Por ahora, la receta digital aplicará únicamente a la compra de medicamentos. Para otros procedimientos, estudios o prácticas de salud, se seguirá utilizando la documentación en soporte físico.

Es importante señalar que la implementación progresiva de esta herramienta forma parte del proceso de modernización que impulsa la Obra Social, orientado a fortalecer la seguridad, trazabilidad y transparencia en la prescripción y entrega de medicamentos. La receta digital permite mejorar los controles, evitar irregularidades, reducir trámites presenciales y brindar a los afiliados una experiencia más ágil y segura.

La receta digital se suma a otras mejoras de OSEP, como la actualización de la app OSEP Móvil Catamarca, que permite el uso de credenciales y tokens sin conexión a internet; la integración de Mercado Pago para abonar órdenes y autorizaciones; y el Portal de Trámites, que facilita la autogestión de derivaciones de manera online.