Intervención integral en edificios públicos

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a través de la Secretaría de Obras por Administración, finalizó una serie de trabajos de intervención integral en el edificio del Registro Civil de la Capital y en el Centro Integral de Salud Humaraya, con el objetivo de optimizar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y brindar espacios más seguros y funcionales para la comunidad.

Registro Civil – Obras ejecutadas

* Reemplazo de luminarias, en todos los sectores de trabajo.

* Nueva sala de casamientos, totalmente renovada y equipada, diseñada para brindar un espacio más cálido, jerarquizado y adecuado para la celebración de actos civiles.

* Nueva recepción, con mobiliario integral y rediseño del área para mejorar la circulación interna y agilizar la atención al público.

* Intervención en fachada, se construyó una pérgola metálica en el ingreso principal.

Centro Integral de Salud Humaraya

* Renovación y equipamiento del sector cocina.

* Arreglos generales en baños e instalaciones sanitarias.

* Mejoras en iluminación y trabajos de pintura.

Estas obras integrales contemplan la adecuación y ampliación de servicios esenciales, la creación de nuevos espacios comunitarios y mejoras destinadas a construir entornos más cómodos, seguros y eficientes para trabajadores y ciudadanos.

“Son obras que integran distintas mejoras y que tendrán un impacto directo en la vida cotidiana. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en infraestructura que genere oportunidades y crecimiento”, afirmó Pablo Carabús, Secretario de Obras por Administración.