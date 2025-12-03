Intervención integral en edificios públicos

Catamarca participó del programa del CFI, sobres las Industrias Culturales y Creativas
Tuvo como objetivo fortalecer y desarrollar el sector de las industrias culturales y creativas a nivel federal incluyendo clases magistrales.
El Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a través de la Secretaría de Obras por Administración, finalizó una serie de trabajos de intervención integral en el edificio del Registro Civil de la Capital y en el Centro Integral de Salud Humaraya, con el objetivo de optimizar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y brindar espacios más seguros y funcionales para la comunidad.
Registro Civil – Obras ejecutadas
* Reemplazo de luminarias, en todos los sectores de trabajo.
* Nueva sala de casamientos, totalmente renovada y equipada, diseñada para brindar un espacio más cálido, jerarquizado y adecuado para la celebración de actos civiles.
* Nueva recepción, con mobiliario integral y rediseño del área para mejorar la circulación interna y agilizar la atención al público.
* Intervención en fachada, se construyó una pérgola metálica en el ingreso principal.
Centro Integral de Salud Humaraya
* Renovación y equipamiento del sector cocina.
* Arreglos generales en baños e instalaciones sanitarias.
* Mejoras en iluminación y trabajos de pintura.
Estas obras integrales contemplan la adecuación y ampliación de servicios esenciales, la creación de nuevos espacios comunitarios y mejoras destinadas a construir entornos más cómodos, seguros y eficientes para trabajadores y ciudadanos.
“Son obras que integran distintas mejoras y que tendrán un impacto directo en la vida cotidiana. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en infraestructura que genere oportunidades y crecimiento”, afirmó Pablo Carabús, Secretario de Obras por Administración.
Más de 180 expositores, quienes presentarán sus creaciones ofreciendo alternativas para regalar en estas fiestas.
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento
La Expo sirvió como un encuentro binacional clave para articular esfuerzos públicos y privados.
Empresas catamarqueñas formalizaron un convenio con la Dirección General de Aduanas que permitirá realizar los procedimientos de exportación de manera digital.
Un espacio pensado para la recreación, el encuentro y la capacitación de los empleados del organismo y del Ministerio de la Vivienda.