El Programa “Marcatón” creció un 65% en cinco meses

Técnicos del Ministerio de Hacienda y Obra Pública destacaron que la facturación global del Programa de beneficios “Marcatón”, que lleva adelante el Gobierno de Catamarca conjuntamente con la Federación Económica y el Banco de la Nación Argentina, creció un 65% desde el inicio de su implementación en junio.

Pasado a valores concretos, revelaron que en octubre de este año el volumen de facturación del programa alcanzó los $ 9.100 millones mientras que el total de transacciones registradas acompañó la tendencia de crecimiento, pasando de 85 mil a 136 mil. Como se recordará, el “Marcatón” inició hace cinco meses con un volumen de ventas cercano a los $ 5,5 millones.

En cuanto a los sectores que más impulso aportaron a este crecimiento, el informe técnico reconoce los segmentos “Construcción y hogar” y al denominado “Otros rubros”, con variaciones positivas en facturación del orden del 156% y 82% respectivamente.

Renovación

Con esta información en la mano, y considerando que, por ejemplo, la Construcción es en sí misma un factor con alto dinamismo económico por su capacidad de generar demanda inmediata en múltiples cadenas productivas, el Gobierno provincial y las instituciones responsables de la implementación del programa resolvieron incorporar a partir del lunes 1 de diciembre al jueves como día de beneficio para los segmentos “Construcción y hogar”, “Vestimenta” y “Otros rubros”.

De esta manera, el programa se ajusta a medida que se detectan oportunidades de beneficiar a la población catamarqueña con más y mejores servicios financieros.