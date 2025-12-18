El municipio de Santa María recibió una pala cargadora

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a la intendente de Santa María, Erica Inga, para materializar la entrega de las llaves de una máquina pala cargadora y analizar las obras que en la actualidad se encuentran en ejecución en la jurisdicción del Oeste provincial.

En la oportunidad, entregó a la jefe comunal las llaves de una pala cargadora, que permitirá optimizar los diferentes trabajos y tareas que de modo cotidiano se desarrollan en el municipio.

Por otra parte, en lo que respecta a las obras que se ejecutan en el departamento, la intendenta comentó que la construcción del puente en Las Mojarras, que será el más largo de la provincia, tiene un avance de más del 80% y se espera que sea inaugurado en febrero de 2026.

Por último, informó al mandatario que los trabajos en la Escuela de La Soledad también avanzan a buen ritmo.

Fuente: Redes sociales

