La ministra Roldán dispuso el reintegro del canon a los expositores de la Feria del Patio

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, dispuso el reintegro del canon que pagaron los expositores que formaron parte de la 2da edición de la Feria del Patio, con motivo de la suspensión de la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.

“Lamentamos muchísimo la situación, habíamos tomado la previsión de adelantar el horario de la feria este domingo, para que pudiera desarrollarse con normalidad. Pero la tormenta se adelantó. Damos gracias que solo sufrimos daños materiales”, señaló.

Asimismo, Roldán informó que el show de Valentín Vargas, que estaba programado como cierre de la feria, será reprogramado para un futuro evento que organice el ministerio, tal como lo habilita el contrato firmado entre las partes.

En el caso de los expositores y puestos gastronómicos que formaban parte de la selección del Ministerio -un total de 141- irán recibiendo el reintegro de su canon en los próximos días de acuerdo a los procedimientos administrativos.