ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASSAAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASSAAR

La Comisión normalizadora de la Asociación Santamariana (ASSAAR) bajo - expediente N° -

EX2025-02141664-CAT-SIGPJ convoca a sus socios a la asamblea general ordinaria a llevarse a cabo el dia 12/12/25 a hs 17:00 en su sede, cito en calle Belgrano y Sarmiento de la Cuidad de Santa María, para tratar el siguiente

Orden del día:



1 - LECTURA DE AUTORIZACION DE PERSONERIA JURIDICA

2 - LECTURA DE DISPC-2025-18-E-CATDPACF#MGS

3 - ELECCION DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA CON FIRMA Y ACLARACION

4 - LECTURA Y APROBACION DE INFROME FINAL Y DETALLES DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO NORMALIZADOR

5 - LECTURA Y APROBACION DE INVENTARIO Y FORMULARIO A4

6 - ELLECION DE LA COMISION DIRECTIVA:

PRESIDENTE - SECREATARIO - TESORERO - 3 VOCALES TITULARES - 3 VOCALES SUPLENTES

- ORGANO DE FIZCALIZACION - 1 TITULAR Y 1 SUPLENTE

SR. SOCIO, PARTICIPE: Por una Asociación presente del hacer cultural de cada socio y la comunidad toda.