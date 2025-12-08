ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASSAAR

La Asociación Santamariana de Artesanos (ASSAAR), lleva a cabo la Asamblea general ordinaria. Será el viernes 12 de diciembre.

Sociedad08 de diciembre de 2025Valle Calchaquí DValle Calchaquí D
IMG-20251208-WA0035

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASSAAR

IMG-20251208-WA0037

La Comisión normalizadora de la Asociación Santamariana (ASSAAR)  bajo - expediente N° -
EX2025-02141664-CAT-SIGPJ convoca  a sus socios a la asamblea general ordinaria a llevarse a cabo el dia  12/12/25 a hs 17:00 en su sede, cito en  calle Belgrano y Sarmiento de la Cuidad de Santa María, para tratar el siguiente
Orden del día:


1 - LECTURA DE AUTORIZACION  DE PERSONERIA JURIDICA
2 - LECTURA DE  DISPC-2025-18-E-CATDPACF#MGS
3 - ELECCION DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA CON FIRMA Y ACLARACION
4 - LECTURA Y APROBACION  DE INFROME FINAL Y  DETALLES DE INGRESOS Y  EGRESOS
PERIODO NORMALIZADOR
5 - LECTURA Y APROBACION   DE INVENTARIO Y FORMULARIO A4
6 - ELLECION DE LA COMISION DIRECTIVA:
PRESIDENTE - SECREATARIO - TESORERO - 3 VOCALES TITULARES - 3 VOCALES SUPLENTES
- ORGANO DE FIZCALIZACION - 1 TITULAR Y 1 SUPLENTE

SR. SOCIO, PARTICIPE: Por una  Asociación presente del hacer cultural de cada socio y la              comunidad toda.

IMG-20251208-WA0035

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias