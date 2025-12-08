ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASSAAR
La Asociación Santamariana de Artesanos (ASSAAR), lleva a cabo la Asamblea general ordinaria. Será el viernes 12 de diciembre.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASSAAR
La Comisión normalizadora de la Asociación Santamariana (ASSAAR) bajo - expediente N° -
EX2025-02141664-CAT-SIGPJ convoca a sus socios a la asamblea general ordinaria a llevarse a cabo el dia 12/12/25 a hs 17:00 en su sede, cito en calle Belgrano y Sarmiento de la Cuidad de Santa María, para tratar el siguiente
Orden del día:
1 - LECTURA DE AUTORIZACION DE PERSONERIA JURIDICA
2 - LECTURA DE DISPC-2025-18-E-CATDPACF#MGS
3 - ELECCION DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA CON FIRMA Y ACLARACION
4 - LECTURA Y APROBACION DE INFROME FINAL Y DETALLES DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO NORMALIZADOR
5 - LECTURA Y APROBACION DE INVENTARIO Y FORMULARIO A4
6 - ELLECION DE LA COMISION DIRECTIVA:
PRESIDENTE - SECREATARIO - TESORERO - 3 VOCALES TITULARES - 3 VOCALES SUPLENTES
- ORGANO DE FIZCALIZACION - 1 TITULAR Y 1 SUPLENTE
SR. SOCIO, PARTICIPE: Por una Asociación presente del hacer cultural de cada socio y la comunidad toda.
