Colecta de Sangre en Cafayate

Rock en el teatro, Cafayate
RedaccionCafayate08 de diciembre de 2025
La Municipalidad de Cafayate invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre, junto al Centro Regional de Hemoterapia de Salta.
Lugar: Plaza 20 de Febrero (sobre calle San Martín)
Martes 16 de diciembre: 16:00 a 20:00 h
Miércoles 17 de diciembre: 08:30 a 13:00 h
Donar sangre es un acto solidario que salva vidas. Con un pequeño gesto, podés ayudar a muchas personas.
Requisitos:
Un lugar donde las familias de pequeños productores y de la agricultura familiar del sur del Valle Calchaquí trabajan unidas.
En la 2da edición de la Feria del Patio, fue suspensión la última jornada, ocasionada por el fenómeno climático que afectó el norte de la capital provincial este domingo.