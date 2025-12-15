Colecta de Sangre en Cafayate

Cafayate15 de diciembre de 2025
La Municipalidad de Cafayate invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre, junto al Centro Regional de Hemoterapia de Salta.

  Lugar: Plaza 20 de Febrero (sobre calle San Martín)
  Martes 16 de diciembre: 16:00 a 20:00 h
  Miércoles 17 de diciembre: 08:30 a 13:00 h

 Donar sangre es un acto solidario que salva vidas. Con un pequeño gesto, podés ayudar a muchas personas.


Requisitos:

  •   Tener entre 16 y 65 años
  •   Pesar más de 50 kg
  •   Gozar de buena salud
  •   No estar en ayunas
  •   Asistir con DNI
