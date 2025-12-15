Colecta de Sangre en Cafayate

La Municipalidad de Cafayate invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre, junto al Centro Regional de Hemoterapia de Salta.

Lugar: Plaza 20 de Febrero (sobre calle San Martín)

Martes 16 de diciembre: 16:00 a 20:00 h

Miércoles 17 de diciembre: 08:30 a 13:00 h

Donar sangre es un acto solidario que salva vidas. Con un pequeño gesto, podés ayudar a muchas personas.



Requisitos: