Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate

Cafayate04 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1762293811609

 Durante el encuentro se abordaron temas como la clasificación de residuos, la huella de plástico, las acciones para una gestión adecuada y la importancia de avanzar hacia una economía circular.

Desde la Municipalidad de Cafayate agradecen a las instituciones y personas que se acercaron e interesaron en la temática, demostrando su compromiso con el cuidado del ambiente y el futuro de la comunidad.

 En Cafayate seguen impulsando el Eco Martes, una acción semanal para seguir promoviendo el reciclaje.

Te puede interesar
Lo más visto
Acueducto Albigasta

Acueducto Albigasta

Redaccion
Politica04 de noviembre de 2025

Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.

Boletín de noticias