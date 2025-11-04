Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate

Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
Durante el encuentro se abordaron temas como la clasificación de residuos, la huella de plástico, las acciones para una gestión adecuada y la importancia de avanzar hacia una economía circular.
Desde la Municipalidad de Cafayate agradecen a las instituciones y personas que se acercaron e interesaron en la temática, demostrando su compromiso con el cuidado del ambiente y el futuro de la comunidad.
En Cafayate seguen impulsando el Eco Martes, una acción semanal para seguir promoviendo el reciclaje.
