Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate

Durante el encuentro se abordaron temas como la clasificación de residuos, la huella de plástico, las acciones para una gestión adecuada y la importancia de avanzar hacia una economía circular.

Desde la Municipalidad de Cafayate agradecen a las instituciones y personas que se acercaron e interesaron en la temática, demostrando su compromiso con el cuidado del ambiente y el futuro de la comunidad.

En Cafayate seguen impulsando el Eco Martes, una acción semanal para seguir promoviendo el reciclaje.