Mercado Campesino Kalcha, Cafayate

En la noche de ayer se realizó la inauguración de una nueva marca y local asociativo, donde las familias de pequeños productores y de la agricultura familiar del sur del Valle Calchaquí trabajan unidas.

A través de este espacio, se pone en valor el trabajo, los saberes y las prácticas de la comunidad, ofreciendo la venta directa de los alimentos que producen.

_Mercado Campesino Kalcha_

Una iniciativa que impulsa el desarrollo local y la economía regional.

El evento se llevó a cabo en el Mercado Municipal de Cafayate – Salta, compartiendo la celebración con toda la comunidad.