Capacitación abierta y gratuita en Cafayate

Cafayate30 de octubre de 2025RedaccionRedaccion


 Desde el municipio de Cafayate invitan a participar de la jornada “Consumo Responsable y Gestión de Residuos Urbanos”, un espacio para aprender, compartir y comprometernos con el cuidado del ambiente.

Se llevara a  cabo en el Cine Teatro Municipal, el día Martes 4 de noviembre – 10:30 h

—¡Sumate y sé parte del cambio que Cafayate necesita!—

