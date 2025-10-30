Capacitación abierta y gratuita en Cafayate

Desde el municipio de Cafayate invitan a participar de la jornada “Consumo Responsable y Gestión de Residuos Urbanos”, un espacio para aprender, compartir y comprometernos con el cuidado del ambiente.

Se llevara a cabo en el Cine Teatro Municipal, el día Martes 4 de noviembre – 10:30 h

—¡Sumate y sé parte del cambio que Cafayate necesita!—