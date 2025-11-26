Presentación del libro “De lunas, romances y serenatas” de Hugo Antonio Flores

Desde la Municipalidad de Cafayate invitan a compartir una tarde especial de literatura y música en la Plaza 20 de Febrero, este viernes 5 de diciembre a las 18 h.

Contará con un homenaje en zambas interpretado por Mingo Vargas, Walter Guerra y Roque Zuleta, acompañando este encuentro cultural que celebra nuestras raíces.

—Te esperamos para disfrutar de un espacio de arte, identidad y comunidad—.