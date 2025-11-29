Examen Final de Enología, Tecnicatura en Gastronomía - UPATECO Sede Cafayate

Examen Final de Enología, Tecnicatura en Gastronomía - UPATECO Sede CafayateCafayate29 de noviembre de 2025Redaccion
A lo largo de cuatro jornadas evaluativas, los estudiantes dieron cierre al año académico con un examen que puso en valor su talento, técnica, mirada enológica y capacidad para crear maridajes que realzan cada propuesta.
Junto a su profesora Ingrid Cruz, acompañaron esta mesa de examen:
• Matías Romero – Enólogo y dueño de Vinos Prototipos
• Amber Wiedenhoeft – Winemaker y sommelier, dueña de Amber Rose
• Jorge Humano – Enólogo y dueño de Inicios
• José Enferrel – Enólogo y dueño de Mea Culpa
• Imilla Sánchez – Sommelier
• Belén Roa – Wedding Planner
• José Casas – Winemaker y dueño de Memoria Ancestral
Una instancia que muestra cómo nuestros estudiantes aprenden con lo propio, valoran el territorio y logran propuestas innovadoras con sello profesional.
Firma de Tenencia para el Futuro Albergue Estudiantil
Firma de Tenencia para el Futuro Albergue Estudiantil
Tarjeta joven, en Cafayate
Presentación del libro “De lunas, romances y serenatas” de Hugo Antonio Flores
Primer Encuentro Regional de Jóvenes en Cafayate
Mercado Campesino Kalcha, Cafayate
Un lugar donde las familias de pequeños productores y de la agricultura familiar del sur del Valle Calchaquí trabajan unidas.
Taller de Orientación Laboral y Vocacional, en Cafayate
Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate
Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
¡El ritmo llega a Cafayate!
Capacitación abierta y gratuita en Cafayate
Reunión con distintos actores de la producción tabacalera
Policías arrestaron a una mujer en Santa María
Éxito total en la convocatoria del concurso “Tu Mejor Jugada”
Este concurso, buscó promover la reflexión y los valores asociados a un uso saludable del entretenimiento