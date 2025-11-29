Examen Final de Enología, Tecnicatura en Gastronomía - UPATECO Sede Cafayate

A lo largo de cuatro jornadas evaluativas, los estudiantes dieron cierre al año académico con un examen que puso en valor su talento, técnica, mirada enológica y capacidad para crear maridajes que realzan cada propuesta.

Junto a su profesora Ingrid Cruz, acompañaron esta mesa de examen:

• Matías Romero – Enólogo y dueño de Vinos Prototipos

• Amber Wiedenhoeft – Winemaker y sommelier, dueña de Amber Rose

• Jorge Humano – Enólogo y dueño de Inicios

• José Enferrel – Enólogo y dueño de Mea Culpa

• Imilla Sánchez – Sommelier

• Belén Roa – Wedding Planner

• José Casas – Winemaker y dueño de Memoria Ancestral

Una instancia que muestra cómo nuestros estudiantes aprenden con lo propio, valoran el territorio y logran propuestas innovadoras con sello profesional.