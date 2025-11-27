Tarjeta joven, en Cafayate

Cafayate27 de noviembre de 2025
La Tarjeta Joven permite acceder a promociones y beneficios en distintos rubros para los jóvenes: actividades recreativas, propuestas culturales y comercios adheridos en la provincia.

Si tenés entre 16 y 35 años, podés informarte e inscribirte en www.tarjetajoven.ar o en el NIDO de 7 a 13 h.

Una iniciativa que busca generar oportunidades y acompañar el desarrollo de la juventud.

