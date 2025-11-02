Acto de cierre de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, correspondiente a la 3.ª y 4.ª fase, en Cafayate.

Autoridades nacionales, provinciales y la Intendente Rita Guevara acompañaron la jornada que marcó el final de tres días de intercambio, creatividad y talento.

La ceremonia contó con números musicales y de baile, y culminó con la entrega de premios a los proyectos ganadores, celebrando el esfuerzo y la dedicación de estudiantes y docentes de todo el país.