Firma de Tenencia para el Futuro Albergue Estudiantil

En la mañana de ayer en la ciudad de Salta, la intendente Rita Guevara firmó junto a la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda, Arq. Laura Caballero, el acta mediante la cual el IPV otorga al Municipio de Cafayate la tenencia del terreno destinado a la construcción del futuro Albergue Estudiantil.

Agradecemos el acompañamiento del senador y el diputado por Cafayate, quienes estuvieron presentes respaldando este importante avance para nuestra comunidad.

Este es un primer paso fundamental que nos permite seguir planificando y proyectando a futuro un espacio que brindará oportunidades a nuestros jóvenes, garantizando un lugar donde residir en la ciudad de Salta mientras continúan sus estudios.

Este avance refleja el compromiso compartido entre Provincia y Municipio para abrir más caminos de progreso y oportunidades.