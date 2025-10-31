¡El ritmo llega a Cafayate!

Participá del Taller de Bombo Legüero y Percusión con Señas, una experiencia para conectar con los sonidos del norte y la fuerza de la percusión colectiva.

Actividades:

• Estudio del bombo legüero y los toques básicos del norte argentino

• Laboratorio de ritmos

• Ensamble y técnicas de improvisación

• Introducción al lenguaje de señas para percusión

Se llevara a cabo en el Cine Teatro Municipal – Güemes Sur 81, el Sábado 1 de noviembre – a las 18 hs.

Traé tu instrumento y sumate a este encuentro musical junto a Pablo Coriche (Tucumán).

Para más información comunicarse al 3812088939