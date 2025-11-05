Taller de Orientación Laboral y Vocacional, en Cafayate

Taller de Orientación Laboral y Vocacional “De la idea a la acción”, en el marco del Proyecto “Talento Humano”.
Una propuesta destinada a jóvenes de Cafayate y la región, para descubrir intereses, fortalecer habilidades y transformar ideas en acción.
Viernes 14 de noviembre de 2025
Centro de Convenciones de Cafayate
08:30 a 13:00 h
3875881834 – 3874127599
Una iniciativa conjunta entre la Dirección de Infancias, Juventud, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Familia, la Secretaría de Políticas Sociales, Educativas y Convivencia, la Municipalidad de Cafayate y el Gobierno de la Provincia de Salta.
