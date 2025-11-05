Taller de Orientación Laboral y Vocacional, en Cafayate

Cafayate05 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1762352031908

Taller de Orientación Laboral y Vocacional “De la idea a la acción”, en el marco del Proyecto “Talento Humano”.

Una propuesta destinada a jóvenes de Cafayate y la región, para descubrir intereses, fortalecer habilidades y transformar ideas en acción.

 Viernes 14 de noviembre de 2025

 Centro de Convenciones de Cafayate

 08:30 a 13:00 h

 3875881834 – 3874127599

Una iniciativa conjunta entre la Dirección de Infancias, Juventud, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Familia, la Secretaría de Políticas Sociales, Educativas y Convivencia, la Municipalidad de Cafayate y el Gobierno de la Provincia de Salta.

#TalentoHumano #JuventudCafayate #OportunidadesParaJóvenes #MunicipalidadDeCafayate

Te puede interesar
Lo más visto
Acueducto Albigasta

Acueducto Albigasta

Redaccion
Politica04 de noviembre de 2025

Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.

Boletín de noticias