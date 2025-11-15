Primer Encuentro Regional de Jóvenes en Cafayate

Una jornada para inspirar, compartir y proyectar el futuro en el Centro de Convenciones.

Estudiantes de Cachi, Angastaco, San Carlos y Cafayate se reunieron para vivir un espacio de orientación vocacional y laboral, pensado para guiarlos en sus primeros pasos profesionales.

Nos acompañaron el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, la secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nayar, y nuestra intendente Rita Guevara.

Seguimos apostando al crecimiento de nuestros jóvenes a través del programa Talento Humano, que los acompaña y forma.