Rock en el teatro, Cafayate
RedaccionCafayate08 de diciembre de 2025
¡Dos noches a puro Rock en el Teatro!
Viví la fuerza del Rock de los Valles en el Cine Teatro Municipal con bandas locales y de la región.
Se llevara a cabo en la Av. Güemes Sur 81, los días 13 y 20 de diciembre.
Sabado 13 de diciembre, 21 hs.
Sabado 20 de diciembre, 20:30 hs.
Entradas: $3.000 – Info y venta: 3868 402908
Fuente: Municipalidad de Cafayate
