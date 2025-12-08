Rock en el teatro, Cafayate

Cafayate08 de diciembre de 2025
¡Dos noches a puro Rock en el Teatro!


Viví la fuerza del Rock de los Valles en el Cine Teatro Municipal con bandas locales y de la región.
 Se llevara a cabo en la   Av. Güemes Sur 81, los días  13 y 20 de diciembre.

Sabado 13 de diciembre, 21 hs.

  • Andromeda
  • Los 10 mil espectadores
  • La silver day

Sabado 20 de diciembre, 20:30 hs.

  • Cristian Maguero
  • Matadero ( Salta capital)
  • Magufos
  • Nikke Escalante 

  Entradas: $3.000 – Info y venta: 3868 402908

Fuente: Municipalidad de Cafayate 

