Rock en el teatro, Cafayate

¡Dos noches a puro Rock en el Teatro!



Viví la fuerza del Rock de los Valles en el Cine Teatro Municipal con bandas locales y de la región.

Se llevara a cabo en la Av. Güemes Sur 81, los días 13 y 20 de diciembre.

Sabado 13 de diciembre, 21 hs.

Andromeda

Los 10 mil espectadores

La silver day

Sabado 20 de diciembre, 20:30 hs.

Cristian Maguero

Matadero ( Salta capital)

Magufos

Nikke Escalante

Entradas: $3.000 – Info y venta: 3868 402908

Fuente: Municipalidad de Cafayate